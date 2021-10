Roma | Totti | «Il mio era un calcio diverso | c' era più passione e più affetto per i tifosi»

Leggi su footdata

(Di sabato 9 ottobre 2021) L’ormai ex capitano dellaFrancescosi racconta in una lunga intervista al The Guardian, in cui ripercorre molte tappe della sua carriera. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni. «La città dove nasci è sempre la più bella, è naturale per tutti. Peròper me è davvero la città più bella del mondo». «Io ho iniziato a giocare in tempi diversi, in un, fatto die diverso i. Venticinque anni nella stessa squadra non sono di poco conto: diventare capitano, diventare uno dei più importanti giocatori, devi essere sempre all’altezza. Fare un paragone tra i miei tempi e quelli di oggi è difficile. Oggi c’è più business. Vai dove puoi fare più soldi». Sulla possibilità di lasciare la: ...