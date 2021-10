Roma, scontro fra volante e tram: gravi due agenti (Di sabato 9 ottobre 2021) Incidente tra un tram ‘8’ e una volante della polizia a Roma in Circonvallazione Gianicolense. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale del XII gruppo Monteverde. I due agenti sono stati trasportati entrambi in codice rosso all’ospedale San Camillo. La conducente del tram, una donna di 40 anni, in stato di choc, è stata soccorsa sul posto e poi trasportata all’ospedale San Carlo di Nancy per accertamenti medici. Nessun passeggero del tram è rimasto ferito. Le pattuglie dei caschi bianchi sono tuttora impegnate negli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 9 ottobre 2021) Incidente tra un‘8’ e unadella polizia ain Circonvallazione Gianicolense. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale del XII gruppo Monteverde. I duesono stati trasportati enbi in codice rosso all’ospedale San Camillo. La conducente del, una donna di 40 anni, in stato di choc, è stata soccorsa sul posto e poi trasportata all’ospedale San Carlo di Nancy per accertamenti medici. Nessun passeggero delè rimasto ferito. Le pattuglie dei caschi bianchi sono tuttora impegnate negli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

