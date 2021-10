Matrimonio per i Me contro Te, la proposta è la più romantica e anche l’anello è perfetto (Di sabato 9 ottobre 2021) In abito rosa e lo sguardo sognante Sofì è andata incontro a Luì e un attimo dopo la proposta di matrimoni li ha sciolti in bacio che hanno regalato a tutti i loro fan. Non è un sogno, non è un film questa volta è la realtà, i Me contro Te si sposano e su YouTube c’è il più tenero e dolce momento della famosa coppia. Sui social i Me contro te hanno annunciato il Matrimonio, hanno mostrato l’anello, un diamante, anche questo da sogno. Tutto secondo tradizione, lui che si inginocchia, apre la scatolina e lei che porta le mani al volto, emozionata. I due giovani youtuber stanno per dire sì e i loro giovanissimi fan stanno impazzendo per il video girato sul Lago di Como. I me contro Te si sposano Un sogno che si realizza e non solo per Luigi ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 9 ottobre 2021) In abito rosa e lo sguardo sognante Sofì è andata ina Luì e un attimo dopo ladi matrimoni li ha sciolti in bacio che hanno regalato a tutti i loro fan. Non è un sogno, non è un film questa volta è la realtà, i MeTe si sposano e su YouTube c’è il più tenero e dolce momento della famosa coppia. Sui social i Mete hanno annunciato il, hanno mostrato, un diamante,questo da sogno. Tutto secondo tradizione, lui che si inginocchia, apre la scatolina e lei che porta le mani al volto, emozionata. I due giovani youtuber stanno per dire sì e i loro giovanissimi fan stanno impazzendo per il video girato sul Lago di Como. I meTe si sposano Un sogno che si realizza e non solo per Luigi ...

