Juve, dopo Dybala un altro rinnovo: giocatore pronto a legarsi a vita ai bianconeri (Di sabato 9 ottobre 2021) E’ tempo di rinnovi in casa Juventus, il primo in ordine di tempo dovrebbe essere quello di Paulo Dybala, con cui è già tutto fatto e a breve è atteso l’annuncio ufficiale. dopo l’argentino sarà il turno di Juan Cuadrado, che, come riporta il Corriere dello Sport, è pronto a legarsi praticamente a vita al L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 9 ottobre 2021) E’ tempo di rinnovi in casantus, il primo in ordine di tempo dovrebbe essere quello di Paulo, con cui è già tutto fatto e a breve è atteso l’annuncio ufficiale.l’argentino sarà il turno di Juan Cuadrado, che, come riporta il Corriere dello Sport, èpraticamente aal L'articolo

Advertising

juventusfc : Un anno fa era ufficiale il suo arrivo alla Juve. Un anno dopo ________ (completate voi) #OTD @federicochiesa - LAROMA24 : Roma Femminile, Spugna: 'Contro il Milan con serenità, abbiamo avuto una buona reazione dopo la sconfitta con la Ju… - titti97370553 : RT @j_giamp84: Certo che #Dazn dopo la figura di oggi che al posto dell amichevole della #juve c era forum , meriterebbe davvero di andare… - FacagniLf : RT @j_giamp84: Certo che #Dazn dopo la figura di oggi che al posto dell amichevole della #juve c era forum , meriterebbe davvero di andare… - juvemyheart : RT @j_giamp84: Certo che #Dazn dopo la figura di oggi che al posto dell amichevole della #juve c era forum , meriterebbe davvero di andare… -