Falsa cieca scoperta dai carabinieri: dovrà restituire 200 mila euro (Di sabato 9 ottobre 2021) Si fingeva cieca da oltre 20 anni A Catanzaro Lido, una 74enne si fingeva cieca da quasi venti anni, ricevendo per la Falsa infermità un’indennità mensile di circa 1000 euro da parte dell’INPS. Al termine di complesse indagini, i carabinieri di Catanzaro hanno eseguito un decreto Leggi su periodicodaily (Di sabato 9 ottobre 2021) Si fingevada oltre 20 anni A Catanzaro Lido, una 74enne si fingevada quasi venti anni, ricevendo per lainfermità un’indennità mensile di circa 1000da parte dell’INPS. Al termine di complesse indagini, idi Catanzaro hanno eseguito un decreto

