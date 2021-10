Elisa Isoardi super in costume | “Come una Venere uscita da un’onda”

(Di sabato 9 ottobre 2021)incelebra il mare d’ottobre su Instagram. I fan gradiscono e impazziscono: gli apprezzamenti abbondano nei commenti. La conduttrice TV, in passato legata a Matteo Salvini, pare… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it.

Advertising

andreastoolbox : Elisa Isoardi è di nuovo fidanzata, ecco chi è la sua 'vecchia' fiamma - Movieandcomic : Più che Asia Argento sembra tantissimo Elisa Isoardi #taleequaleshow - CandidoTweet : #taleequaleshow avete fatto caso che la brava Manzini, nell'imitazione di Asia, somiglia molto ad Elisa Isoardi? - Ilaria89152674 : @Ri_Ghetto Anche alba Parietti Luciana Littizzetto Antonella Elia elisa isoardi che è di Cuneo comunque fa parte del Piemonte - zazoomblog : Chi è Alessandro Di Paolo nuovo fidanzato di Elisa Isoardi: sapete qual è il suo mestiere? - #Alessandro #Paolo… -

Ultime Notizie dalla rete : Elisa Isoardi

'Il mare d'ottobre'. Aè basta una foto per mandare in visibilio i suoi tantissimi fan. L'ex conduttrice, nonché concorrente de L'Isola dei Famosi, ha pubblicato uno scatto che la vede sul bagnasciuga con un ...GUARDA QUI>>, il massaggio scoperto: gambe fantastiche e l'asciugamano copre poco? VIDEO Ornella Muti, sguardo strepitoso e intramontabile - FOTO GUARDA QUI>> "Tale e Quale Show" la ...Elisa Isoardi in costume celebra il mare d'ottobre su Instagram. I fan gradiscono e impazziscono: gli apprezzamenti abbondano nei commenti.È tempo di grandi confessioni per Elisa Isoardi che in un video condiviso su Instagram ha deciso di rivelare così qual è la sua mania.