Cresce la tensione tra Cina e Taiwan, Xi Jinping: "Taiwan sarà riunificata" (Di sabato 9 ottobre 2021) Continua a salire la tensione tra Cina e Taiwan: il presidente cinese Xi Jinping rilancia dichiarando che "Taiwan sarà riunificata". Da Taiwan la risposta è stata immediata, attraverso una nota che denota la volontà della presidenza di Tsai Ing-wen di resistere alle minacce cinesi. (Photo by An Rong Xu/Getty Images)La Cina, con la voce del presidente Xi Jinping durante celebrazioni per i 110 anni dalla Rivoluzione del 1911 ha detto che Taiwan è "una questione interna alla Cina e non ammette interferenze esterne" – spiegando che la situazione Taiwan è il frutto degli errori della ...

