Covid | Fratoianni | ‘squadrismo fascista sia messo in condizioni di non nuocere’

(Di sabato 9 ottobre 2021) Roma, 9 ott. (Adnkronos) – “Sono passati 100 anni da quando assaltavano le case del popolo o le sedi sindacali. Adesso ci riprovano, ma non passeranno. Lo squadrismosia subitoin condizione di non nuocere da parte delle istituzioni della Repubblica, nata dalla Resistenza”. Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid Fratoianni

Agenzia ANSA

... da compiere imbarcando quel che resta del grillismo, Bersani,, Renzi, Calenda e Bonino, ... un governo debole, diviso e incerto, che neanche nell'emergenzariuscì a trovare una comune ......molto simile a quella pre -. A seguire, una pagina economica per analizzare le possibili prossime mosse dell'esecutivo: con ospite il segretario di Sinistra Italiana Nicolasi ...Roma, 9 ott. (Adnkronos) – “Sono passati 100 anni da quando assaltavano le case del popolo o le sedi sindacali. Adesso ci riprovano, ma non passeranno. Lo squadrismo fascista sia subito messo in condi ...In una delle conferenze stampa più lunghe della storia, dopo aver vinto le suppletive di Siena Enrico Letta ha caricato di una fortissima ...