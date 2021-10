Ceccarini: “La Fiorentina potrebbe scegliere la linea dura con Vlahovic. Juve in pressing, ma all’estero la concorrenza non manca” (Di sabato 9 ottobre 2021) Arrivano aggiornamenti sul futuro di Dusan Vlahovic, a riportarli è il noto esperto di mercato Niccolò Ceccarini su TMW. Ecco quanto rivelato: “Il caso Vlahovic è ormai esploso e ora bisognerà capire come la Fiorentina riuscirà a gestire la situazione, almeno da qui al mercato invernale. Mercoledì il giocatore rientrerà dai suoi impegni con la L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 9 ottobre 2021) Arrivano aggiornamenti sul futuro di Dusan, a riportarli è il noto esperto di mercato Niccolòsu TMW. Ecco quanto rivelato: “Il casoè ormai esploso e ora bisognerà capire come lariuscirà a gestire la situazione, almeno da qui al mercato invernale. Mercoledì il giocatore rientrerà dai suoi impegni con la L'articolo

Advertising

MCalcioNews : Ceccarini: '#Vlahovic, ecco tutti gli scenari. #Fiorentina segue tre profili per l'attacco' - Fiorentinanews : #Ceccarini: 'Non è da escludere che la #Fiorentina scelga la linea dura con #Vlahovic. L’obiettivo è venderlo a gen… - Fiorentinanews : #Ceccarini: 'E' già tanto se la #Fiorentina riuscirà a prendere 40 milioni dalla cessione di #Vlahovic. Il suo caso… - Fiorentinanews : Ceccarini: 'L'alternativa a #Vlahovic andava presa in estate. Se fossi stato nella #Fiorentina, avrei gestito così… - Fiorentinanews : #Ceccarini: 'Ricordiamoci che la #Fiorentina viene da una salvezza sofferta. A gennaio farei un investimento pesant… -