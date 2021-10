Carnevali: “Raspadori e Scamacca a gennaio non si muovono” (Di sabato 9 ottobre 2021) Giovanni Carnevali, a margine dell’evento del Festival di Trento, ha parlato dei due giovani attaccanti del Sassuolo: “Raspadori per noi è un giocatore importante. L’Inter è interessata, ma la volontà nostra, soprattutto per i giovani come Raspadori e Scamacca è di tenerli con noi. A gennaio non c’è nessuna possibilità, né per l’Inter e né per gli altri club. Parlare di giugno invece è ancora presto. È chiaro che noi siamo una società che deve far conto anche del risultato economico”. FOTO: Twitter ufficiale Sassuolo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 9 ottobre 2021) Giovanni, a margine dell’evento del Festival di Trento, ha parlato dei due giovani attaccanti del Sassuolo: “per noi è un giocatore importante. L’Inter è interessata, ma la volontà nostra, soprattutto per i giovani comeè di tenerli con noi. Anon c’è nessuna possibilità, né per l’Inter e né per gli altri club. Parlare di giugno invece è ancora presto. È chiaro che noi siamo una società che deve far conto anche del risultato economico”. FOTO: Twitter ufficiale Sassuolo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

