Caduta Libera oggi, 9 ottobre 2021: Eleonora Vecchiato vince 10.000 euro (Di sabato 9 ottobre 2021) Il gioco finale di Caduta Libera, il quiz di Canale 5, sono i Dieci Passi. A fine puntata, il conduttore Gerry Scotti invita il concorrente diventato o rimasto campione, e quindi colui o colei che ha battuto gli avversari, a posizionarsi al centro della botola del campione per rispondere a dieci domande in tre minuti. Se il concorrente riesce a dare tutte e dieci le risposte esatte, vince il montepremi che ha accumulato durante la puntata. Caduta Libera, Dieci passi del 9 ottobre 2021 Nella puntata del 9 ottobre 2021, si è confermata campionessa Eleonora Vecchiato, psicoterapeuta di Consandolo, frazione di Argenta (Ferrara), con un figlio. Eleonora è arrivata al gioco finale con 10.000 ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 9 ottobre 2021) Il gioco finale di, il quiz di Canale 5, sono i Dieci Passi. A fine puntata, il conduttore Gerry Scotti invita il concorrente diventato o rimasto campione, e quindi colui o colei che ha battuto gli avversari, a posizionarsi al centro della botola del campione per rispondere a dieci domande in tre minuti. Se il concorrente riesce a dare tutte e dieci le risposte esatte,il montepremi che ha accumulato durante la puntata., Dieci passi del 9Nella puntata del 9, si è confermata campionessa, psicoterapeuta di Consandolo, frazione di Argenta (Ferrara), con un figlio.è arrivata al gioco finale con 10.000 ...

Advertising

ipocodriaca : @__carotina hai visto caduta libera per caso ?????? - _Alessio_88 : @ilGerrino92 A me non entusiasmava tanto come Caduta Libera ma alla fine era godibile - foolfvrlwt : da piccola pensavo che gerry scotty avesse un sosia perchè faceva tu si que vales subito dopo caduta libera - Silvia_candem : @ilGerrino92 Va bene Caduta Libera - ilGerrino92 : CHOC per #CadutaLibera che ha 'rischiato' di chiamarsi VERTIGO ?? Contento per 'Caduta Libera': titolo azzeccato e… -