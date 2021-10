Bomba Uomini e Donne, Gianni Sperti choc confessa: “Ecco chi è il cavaliere privilegiato da Maria”. La de Filippi furiosa (Di sabato 9 ottobre 2021) Uomini e Donne è ricominciato alla grande e pullula di discussioni, inimicizie e comportamenti discutibili. Oggi a finire sotto l’occhio del mirino è Armando Incarnato, che ha lasciato lo studio arrabbiato in seguito a un litigio con Graziano e, soprattutto, all’intervento di Gianni Sperti in suo sfavore. Il cavaliere partenopeo si trova ormai da anni nel dating show, ma non riesce a trovare la compagna della sua vita. Spesso, viene accusato di non volerla trovare ma di utilizzare la trasmissione soltanto per ottenere visibilità. In effetti, le sue storie nascono sempre con buone premesse ma terminano tutte in un battito di ciglia. Armando Incarnato è sempre pronto a conquistare le nuove arrivate, trovando spesso delle scuse per lasciare le frequentazioni precedenti. Così le sue ... Leggi su cityroma (Di sabato 9 ottobre 2021)è ricominciato alla grande e pullula di discussioni, inimicizie e comportamenti discutibili. Oggi a finire sotto l’occhio del mirino è Armando Incarnato, che ha lasciato lo studio arrabbiato in seguito a un litigio con Graziano e, soprattutto, all’intervento diin suo sfavore. Ilpartenopeo si trova ormai da anni nel dating show, ma non riesce a trovare la compagna della sua vita. Spesso, viene accusato di non volerla trovare ma di utilizzare la trasmissione soltanto per ottenere visibilità. In effetti, le sue storie nascono sempre con buone premesse ma terminano tutte in un battito di ciglia. Armando Incarnato è sempre pronto a conquistare le nuove arrivate, trovando spesso delle scuse per lasciare le frequentazioni precedenti. Così le sue ...

