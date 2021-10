Barbara Ronchi: «Il successo? È arrivato con la maternità» (Di sabato 9 ottobre 2021) Non ama le etichette Barbara Ronchi, vuole sentirsi libera di “spaziare e spiazzare”tra commedie, film d’autore e serie tv, mettendosi alla prova in ruoli nuovi, sempre diversi.Riservata e allergica ai social, protegge la vita privata e preferisce che sia il lavoro a parlare di lei. Questo è proprio il suo momento: dopo il distopico e innovativo Mondocane, con Alessandro Borghi, presentato a Venezia, la vedremo dal 3 novembre in sala nel delicato e ben più rassicurante Io sono Babbo Natale, l’ultimo ruolo di Gigi Proietti. Barbara Ronchi guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di sabato 9 ottobre 2021) Non ama le etichette, vuole sentirsi libera di “spaziare e spiazzare”tra commedie, film d’autore e serie tv, mettendosi alla prova in ruoli nuovi, sempre diversi.Riservata e allergica ai social, protegge la vita privata e preferisce che sia il lavoro a parlare di lei. Questo è proprio il suo momento: dopo il distopico e innovativo Mondocane, con Alessandro Borghi, presentato a Venezia, la vedremo dal 3 novembre in sala nel delicato e ben più rassicurante Io sono Babbo Natale, l’ultimo ruolo di Gigi Proietti.guarda le foto ...

