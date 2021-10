Uomini e Donne: Tina Cipollari si è “rifatta”? Lo svela Giacomo Urtis (Di venerdì 8 ottobre 2021) Uomini e Donne continua a far parlare dentro e fuori gli studi del programma: dopo i ritocchi estetici di Gemma Galgani un famoso chirurgo dei Vip svela che anche Tina potrebbe essersi ritoccata con l’aiuto della chirurgia estetica. Se il nuovo décolletè di Gemma aveva alzato un polverone non indifferente negli studi di Maria De Filippi e del suo Uomini e Donne, la rivelazione di Giacomo Urtis potrebbero riaprire nuove polemiche durante le prossime puntate del dating show di canale 5, ma andiamo per gradi. Poco prima dell’inizio della nuova stagione, la notizia di una Gemma Galgani ringiovanita di almeno 15 anni aveva destato scalpore: un intervento chirurgico criticato da più parti e divenuto, inevitabilmente, oggetto di discussione durante molte ... Leggi su piusanipiubelli (Di venerdì 8 ottobre 2021)continua a far parlare dentro e fuori gli studi del programma: dopo i ritocchi estetici di Gemma Galgani un famoso chirurgo dei Vipche anchepotrebbe essersi ritoccata con l’aiuto della chirurgia estetica. Se il nuovo décolletè di Gemma aveva alzato un polverone non indifferente negli studi di Maria De Filippi e del suo, la rivelazione dipotrebbero riaprire nuove polemiche durante le prossime puntate del dating show di canale 5, ma andiamo per gradi. Poco prima dell’inizio della nuova stagione, la notizia di una Gemma Galgani ringiovanita di almeno 15 anni aveva destato scalpore: un intervento chirurgico criticato da più parti e divenuto, inevitabilmente, oggetto di discussione durante molte ...

