Una Domenica IN diversa il 10 ottobre: Ballando con le stelle show (Di venerdì 8 ottobre 2021) Sarà una Domenica pomeriggio parecchio diversa dal solito quella che aspetta il pubblico di Rai 1. Il motivo? Andrà in onda alle 15 la finale per il terzo posto di Nations League che vedrà la nostra nazionale impegnata in questa sfida. Italia-Belgio andrà in onda alle 15 e questo significa che Mara Venier ci aspetta con una puntata più breve di Domenica IN. Il programma inizierà alle 14 e avrà uno spazio tutto dedicato a un solo argomento: Ballando con le stelle 2021. Domenica In andrà inonda dalle 14 alle 14,45 circa mentre dopo le 17, quando la gara sarà terminata, dovrebbe andare in onda Francesca Fialdini con il suo Da Noi a Ruota Libera. Le tempistiche ovviamente cambieranno in base alla durata della partita che sarà poi seguita dalla premiazione. Il 10 ottobre

