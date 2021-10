Traffico Roma del 08-10-2021 ore 13:30 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Luceverde Roma dalla redazione Buon pomeriggio e Ben ritrovati in studio Sonia cerquetani sospesa la circolazione dei treni sulla Pisa Civitavecchia Roma in prossimità di Ladispoli per l’investimento di una persona da parte di un treno sulla metro alla circolazione dei treni è fortemente rallentata tra Battistini Ottaviano per problemi tecnici alla stazione Battistini ed ancora disagi sulla metro C anche qui per problemi tecnici chiusa la stazione di San Giovanni Bus sostitutivi tra Lodi e San Giovanni e per l’interscambio con la metro a si può utilizzare la stazione di Roma per quanto riguarda il Traffico su strada e rallentamenti a tratti sul Raccordo Anulare lungo la carreggiata esterna trapuntine Tuscolana rallentamenti per lavori poi sulla Flaminia in entrata in città tra la parodia di Grottarossa è sulla Salaria ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 8 ottobre 2021) Luceverdedalla redazione Buon pomeriggio e Ben ritrovati in studio Sonia cerquetani sospesa la circolazione dei treni sulla Pisa Civitavecchiain prossimità di Ladispoli per l’investimento di una persona da parte di un treno sulla metro alla circolazione dei treni è fortemente rallentata tra Battistini Ottaviano per problemi tecnici alla stazione Battistini ed ancora disagi sulla metro C anche qui per problemi tecnici chiusa la stazione di San Giovanni Bus sostitutivi tra Lodi e San Giovanni e per l’interscambio con la metro a si può utilizzare la stazione diper quanto riguarda ilsu strada e rallentamenti a tratti sul Raccordo Anulare lungo la carreggiata esterna trapuntine Tuscolana rallentamenti per lavori poi sulla Flaminia in entrata in città tra la parodia di Grottarossa è sulla Salaria ...

