Marotta dice tutto: Conte, Eriksen, il Covid, i rinnovi, la seconda stella e... (Di venerdì 8 ottobre 2021) Al Festival dello Sport di Trento è tempo di riflessioni e confessioni anche per Beppe Marotta. L'a.d. dell'Inter ha analizzato a 360° grandi il mondo nerazzurro, partendo dall'addio di Conte: "La ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 8 ottobre 2021) Al Festival dello Sport di Trento è tempo di riflessioni e confessioni anche per Beppe. L'a.d. dell'Inter ha analizzato a 360° grandi il mondo nerazzurro, partendo dall'addio di: "La ...

Advertising

sportli26181512 : Marotta dice tutto: Conte, Eriksen, il Covid, i rinnovi, la seconda stella e...: Marotta dice tutto: Conte, Eriksen… - hevalwoland : @marifcinter Lo dice Giuseppe Marotta, 35 anni, da tre dirigente dell'Inter. - speeeezzzz : @PresMoratti Incapacità di Maldini? nessuno mai dice questo! Avere vinto tutto da calciatore non ti fa diventare marotta in 2 anni - RobertoPeniten1 : @Gazzetta_it Quindi marotta e Antonello sono dei buffoni a quanto dice la cazzetta. Mo me lo segno - Alessan76040555 : @internazionaleL @Roberto23186246 Il discorso è che anche se Marotta dice che siamo in sicurezza io non sono più sicuro ?? -