Italia Under 21, Vignato: «Felice per il primo gol. Siamo forti» (Di venerdì 8 ottobre 2021) Emanuel Vignato, attaccante dell'Italia Under 21, ha parlato al termine del match contro la Bosnia: le sue dichiarazioni Emanuel Vignato, attaccante dell'Italia Under 21, ha parlato al termine del match contro la Bosnia. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport. «Sono Felice per il mio primo gol ma più che altro per il risultato. Abbiamo sofferto ma alla fine Siamo riusciti a portare a casa i tre punti. Siamo un bel gruppo, fatto di giocatori forti. Avremmo dovuto chiuderla prima senza subire il 2-1 però è andata bene. Turati ha fatto una bella parata nel finale, era importante vincere». L'articolo proviene da Calcio News 24.

