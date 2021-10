Ghost Recon Frontline | il nuovo capolavoro free-to-play di Microsoft

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Ubisoft ha presentato ilbattle royale-to-per celebrare i vent’anni della serie Tom Clancy’s. Grandi novità in arrivo da Ubisoft (Getty Images)Ci siamo: Ubisoft Bucharest ha annunciato ufficialmente l’uscita di, ultimo capitolo della storica serie shooter che stavolta rispetto al passato opterà per la battle-royale. Dunque una scelta diversa, che però sembra già stuzzicare gli utenti del gioco. L’iniziativa si inserisce nei festeggiamenti per i venti anni della serie Tom Clancy’s, così l’azienda ha rivelato i dettagli delepisodio del franchise, intitolato. Si tratterà di uno sparatutto ...

HQ Ubisoft ha rivelato nei giorni scorsi svelato la nuova iterazione della serie, Frontline, che mette i giocatori l'uno contro l'altro in un enorme action multiplayer su una massiccia mappa in quella che è la reinterpretazione dello sviluppatore del genere battle ...Ieri, Ubisoft ha annunciatoFrontline , un battle royale free - to - play di Ubisoft Bucarest che intende portare la serie sparatutto in una direzione diversa da quella che ci si aspetta da Wildlands e Breakpoint. Il ...Ghost Recon Frontline, rivelato durante un live streaming in occasione del 20° anniversario di Ghost Recon, è uno sparatutto PvP free-to-play ...E proprio recentemente arriva un rumor il quale segnala l'annuncio imminente di Ubisoft sul suo prossimo titolo del franchise. Non solo ma il titolo dovrebbe essere Ghost Recon Frontline e sarebbe amb ...