Facebook, Instagram e WhatsApp hanno avuto nuovi problemi per alcuni minuti (Di venerdì 8 ottobre 2021) Nella serata di venerdì Facebook, Instagram e WhatsApp sono stati inaccessibili a molti utenti per diversi minuti, il tutto a pochi giorni da quando il 5 ottobre erano rimasti inaccessibili per mezza giornata a causa di un problema tecnico piuttosto Leggi su ilpost (Di venerdì 8 ottobre 2021) Nella serata di venerdìsono stati inaccessibili a molti utenti per diversi, il tutto a pochi giorni da quando il 5 ottobre erano rimasti inaccessibili per mezza giornata a causa di un problema tecnico piuttosto

Advertising

StefanoGuerrera : c’è da dire comunque che quando Instagram, Facebook e WhatsApp sono down Twitter diventa 50 volte più divertente pe… - disinformatico : #facebookdown Ho cercato di fare il punto della situazione in linguaggio non troppo tecnico, correggetemi se ho sba… - TgLa7 : #Facebook, #Instagram, #WhatsApp saltati completamente in tutta Europa - ElVengadorDelF5 : RT @MediasetTgcom24: Facebook ammette nuovi problemi tecnici: disagi per Instagram e WhatsApp #instadown - MajinMarotta : RT @MediasetTgcom24: Facebook ammette nuovi problemi tecnici: disagi per Instagram e WhatsApp #instadown -