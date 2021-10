F1 Gp Turchia 2021: prove libere in diretta. Hamilton cambia motore: penalizzato (Di venerdì 8 ottobre 2021) Istanbul, 8 ottobre 2021 - Il circus della Formula 1 accende i motori oggi sul circuito di Istanbul dove si disputa il Gran Premio di Turchia , prova del Mondiale 2021 di Formula 1. Il campionato ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 8 ottobre 2021) Istanbul, 8 ottobre- Il circus della Formula 1 accende i motori oggi sul circuito di Istanbul dove si disputa il Gran Premio di, prova del Mondialedi Formula 1. Il campionato ...

