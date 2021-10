F1, GP Turchia 2021: Lewis Hamilton cambia il motore endotermico. Dieci posizioni in meno nella griglia di partenza (Di venerdì 8 ottobre 2021) Continuano i colpi di scena nel Mondiale di Formula 1. Sono cominciate le prove libere del Gran Premio di Turchia e subito dalla FP1 arriva la clamorosa notizia che Lewis Hamilton cambierà il motore endotermico della sua Mercedes e dunque subirà una penalità di Dieci posizioni nella griglia di partenza della gara di domenica. Una scelta conservativa quella della Mercedes, preoccupata per la situazione dei propri motori già dal Gran Premio d’Italia a Monza. Il team tedesco aveva già deciso di cambiare tutto il motore a Bottas a Sochi, con una decisione presa anche per marcare Max Verstappen, partito dal fondo della pit lane in Russia. Hamilton ha ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 ottobre 2021) Continuano i colpi di scena nel Mondiale di Formula 1. Sono cominciate le prove libere del Gran Premio die subito dalla FP1 arriva la clamorosa notizia checambierà ildella sua Mercedes e dunque subirà una penalità dididella gara di domenica. Una scelta conservativa quella della Mercedes, preoccupata per la situazione dei propri motori già dal Gran Premio d’Italia a Monza. Il team tedesco aveva già deciso dire tutto ila Bottas a Sochi, con una decisione presa anche per marcare Max Verstappen, partito dal fondo della pit lane in Russia.ha ...

