Ermal Meta torna live con un tour nei teatri | ecco le nuove date

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Dopo ben tre rinvii a causa delle restrizioni dovute alla pandemiaha annunciato che ilnei palazzetti, previsto per marzo 2022 si trasformerà in unnei, che sulla base delledisposizioni vigenti, torneranno ad avere una capienza al 100%. Lo ha annunciato lo stessotramite i suoi canali social con il seguente annuncio: “Sognavo da tempo di potervi riabbracciare e in questo momento voglio solore a suonare. Al posto dei palazzetti farò unneidove la capienza è al 100%. Insieme creeremo qualcosa di speciale, io ho già iniziato…. non voglio più rimandare.”nei, le ...