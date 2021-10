Clima, Fico “Siamo di fronte a scelte non rinviabili” (Di venerdì 8 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Questa così ampia partecipazione dimostra la grande voglia di riprendere a discutere in presenza delle grandi questioni globali, guardandosi nuovamente negli occhi, dopo che per lunghi mesi la crisi pandemica ci ha costretti ad incontri solo virtuali. Credo di interpretare il sentimento di tutti voi augurandomi che questa emergenza possa essere presto definitivamente superata con uno sforzo collettivo di solidarietà che deve unire tutti i Paesi”. Il presidente della Camera Roberto Fico ha aperto così i lavori della riunione parlamentare in preparazione della COP 26, la riunione che come ha spiegato Fico “si inserisce nell’ambito della partnership fra Italia e Regno Unito per l’organizzazione della 26° Conferenza delle Nazioni unite sul Clima che si svolgerà a Glasgow fra il 1° e il 12 novembre”.Per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 8 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Questa così ampia partecipazione dimostra la grande voglia di riprendere a discutere in presenza delle grandi questioni globali, guardandosi nuovamente negli occhi, dopo che per lunghi mesi la crisi pandemica ci ha costretti ad incontri solo virtuali. Credo di interpretare il sentimento di tutti voi augurandomi che questa emergenza possa essere presto definitivamente superata con uno sforzo collettivo di solidarietà che deve unire tutti i Paesi”. Il presidente della Camera Robertoha aperto così i lavori della riunione parlamentare in preparazione della COP 26, la riunione che come ha spiegato“si inserisce nell’ambito della partnership fra Italia e Regno Unito per l’organizzazione della 26° Conferenza delle Nazioni unite sulche si svolgerà a Glasgow fra il 1° e il 12 novembre”.Per ...

