Chi è Alessandra Tripoli, maestra di Ballando con le stelle 2021 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Alessandra Tripoli è una ballerina di fama internazionale. Da 20 anni fa coppia fissa sulla pista da ballo col marito Luca Urso. Dopo la nascita del suo primogenito, ritorna a Ballando con le stelle, affiancando Morgan. Chi è Alessandra Tripoli Alessandra Tripoli nasce a Misilmeri, in provincia di Palermo, il 30 luglio 1987, sotto il segno del Leone. L’amore per la danza affiora in lei sin dalla tenera età; a soli 8 anni, Alessandra indossa già le sue scarpette di danza classica. Quando, un anno dopo, vede una coppia ballare il cha cha cha, rimane folgorata. Capisce, allora, che il ballo sarà la sua vita. Guardando la tv, sogna di scatenarsi come Ambra Angiolini e le ragazze di Non è la Rai. Oltre la danza, la Tripoli ... Leggi su dilei (Di venerdì 8 ottobre 2021)è una ballerina di fama internazionale. Da 20 anni fa coppia fissa sulla pista da ballo col marito Luca Urso. Dopo la nascita del suo primogenito, ritorna acon le, affiancando Morgan. Chi ènasce a Misilmeri, in provincia di Palermo, il 30 luglio 1987, sotto il segno del Leone. L’amore per la danza affiora in lei sin dalla tenera età; a soli 8 anni,indossa già le sue scarpette di danza classica. Quando, un anno dopo, vede una coppia ballare il cha cha cha, rimane folgorata. Capisce, allora, che il ballo sarà la sua vita. Guardando la tv, sogna di scatenarsi come Ambra Angiolini e le ragazze di Non è la Rai. Oltre la danza, la...

