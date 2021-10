All'asta ad Hong Kong il busto di Napoleone opera di Rodin (Di venerdì 8 ottobre 2021) Un busto di Napoleone dello scultore Auguste Rodin sarà messo all'asta a Hong Kong sabato 9 ottobre. L'opera dell'artista francese è stata scoperta casualmente nel 2014 in un municipio di una città ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 8 ottobre 2021) Undidello scultore Augustesarà messo all'sabato 9 ottobre. L'dell'artista francese è stata scoperta casualmente nel 2014 in un municipio di una città ...

Advertising

GiovaAlbanese : #Vlahovic ha un contratto con la #Fiorentina fino al 30 giugno 2023, dunque la prossima estate avrebbe un valore de… - missiteveryday : RT @harrysgvitar: harry che getta via la bandiera pansessuale e intanto quella bisessuale la tiene appesa all'asta del microfono THAT'S MY… - harrysgvitar : harry che getta via la bandiera pansessuale e intanto quella bisessuale la tiene appesa all'asta del microfono THAT… - Spidervito : #AlfaRomeo #Spider del 1977 venduta per 88 mila euro. Una Alfa Romeo Spider del 1977 sottoposta al restauro di un… - AdornatoAntonio : RT @_DAGOSPIA_: I DISEGNI DI MUHAMMAD ALI SONO ANDATI ALL’ASTA DA BONHAMS UNA CASA SPECIALIZZATA IN MEMORABILIA DI.. -