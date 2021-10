Xbox Game Pass gratis per un mese con le caramelle in edizione limitata di Halo, Destiny, Psychonauts e Sea of Thieves (Di giovedì 7 ottobre 2021) Xbox festeggia il suo 20° anniversario e lo sta facendo con alcune partnership inaspettate. Una di queste è uno sforzo congiunto con l'azienda di caramelle Trolli. Xbox ha annunciato una partnership con Trolli per produrre versioni in edizione limitata delle sue caramelle dedicate ai giochi Xbox. Queste includono Halo Infinite Sour Bite Crawlers, Sea of ??Thieves Very Berry Sour Bite Crawlers, Psychonauts 2 Sour Crunchy Crawlers e Destiny 2 Sour Gummi Creations. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 7 ottobre 2021)festeggia il suo 20° anniversario e lo sta facendo con alcune partnership inaspettate. Una di queste è uno sforzo congiunto con l'azienda diTrolli.ha annunciato una partnership con Trolli per produrre versioni indelle suededicate ai giochi. Queste includonoInfinite Sour Bite Crawlers, Sea of ??Very Berry Sour Bite Crawlers,2 Sour Crunchy Crawlers e2 Sour Gummi Creations. Leggi altro...

Advertising

GameXperienceIT : Behaviour Interactive sta lavorando ad un titolo AAA in esclusiva Xbox e PC? - GameXperienceIT : Xbox e Adidas annunciano le sneakers ufficiali per celebrare i 20 anni della console originale… - GameIndustry_IT : Xbox Game Pass - Rivelati i giochi in arrivo a ottobre - PequeninWarrior : RT @xcosmo_x: #CallofDutyBlackOpsColdWar #XboxSeriesX #XboxShare #Xbox #Playstation #Playstation5 #switch #twitch #twitchstreamers #twitcha… - PequeninWarrior : RT @xcosmo_x: #NeedforSpeedHeat #XboxSeriesX #Xbox #PlayStation #PlayToEarn #PlayStation5 #switch Benzema #twitch #twitchtv #KohLanta #PS4… -