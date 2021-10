Velletri, non paga l’IVA: sequestrati beni per oltre 800.000 euro all’amministratore di una nota ditta di trasporti (Di giovedì 7 ottobre 2021) Aveva “dimenticato” di versare all’erario l’imposta per il valore aggiunto per anni e per cifre stratosferiche. Ma, a seguito di capillari controlli, è stato scoperto ed ora i Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, su disposizione del G.I.P. del Tribunale di Velletri, hanno sequestrato beni mobili e immobili per un valore di oltre 800.000 euro nei confronti dell’amministratore di una società operante nel settore del trasporto di merci. L’evasione fiscale, la denuncia e il sequestro Le Fiamme Gialle della Compagnia di Velletri, incrociando – nel corso di un controllo fiscale – i dati delle dichiarazioni tributarie con i modelli di versamento F24, hanno scoperto il mancato pagamento dell’IVA riscossa dai clienti e denunciato l’uomo alla locale Procura della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 7 ottobre 2021) Aveva “dimenticato” di versare all’erario l’imposta per il valore aggiunto per anni e per cifre stratosferiche. Ma, a seguito di capillari controlli, è stato scoperto ed ora i Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, su disposizione del G.I.P. del Tribunale di, hanno sequestratomobili e immobili per un valore di800.000nei confronti dell’amministratore di una società operante nel settore del trasporto di merci. L’evasione fiscale, la denuncia e il sequestro Le Fiamme Gialle della Compagnia di, incrociando – nel corso di un controllo fiscale – i dati delle dichiarazioni tributarie con i modelli di versamento F24, hanno scoperto il mancatomento delriscossa dai clienti e denunciato l’uomo alla locale Procura della ...

