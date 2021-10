Sul litorale di Ostia e Fiumicino la regata velica “XIX Gran Premio Tevere” | date e orari

(Di giovedì 7 ottobre 2021)– Dal 7 al 10 ottobre 2021, dalle ore 10:00 alle ore 19:00 circa, si terrà unadenominata “XIX(Trofeo Controvento) – Campionato Italiano Half Ton”, lungo ildel Comune di Roma e del Comune di. Clicca qui per leggere l’ordinanza Dalle ore 09:00 e fino alle ore 20:00 circa nella zona di mare entro i 300 metri dalla congiungente delle coordinate geografiche, sarà vietato: navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale, ad eccezione delle unità partecipanti alla manifestazione; praticare la balneazione, effettuare attività di immersione con qualunque tecnica; svolgere attività di pesca di qualunque natura. Come riportato nell’ordinanza della Guardia ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sul litorale

Il Faro Online

Da questo primo ritrovamento sono partite le ulteriori attività di indagine che hanno portato i poliziotti a scoprire ancora una base di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli ...Avevamo la casa accantolaziale e gli ombrelloni vicini. Quando arrivavo al mare lei era già lì, seduta sulla sdraio, che fumava le Stop, nel suo costume nero castigato. Scendeva in ...Parere contrastanti tra i gestori di locali da ballo del litorale veneto dopo la decisione di riaprire con il 35% di posti al chiuso e il 50% all’aperto ..."Questa scrittrice irregolare, che mai tradiva la sua sete di sincerità e coerenza, diventò per me, ora che era morta, viva e presente..." [di Margherita Loy] ...