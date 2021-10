Silvio Orlando | «Io non so chi sono io»

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Questo articolo è pubblicato sul numero 41 di Vanity Fair in edicola fino al 12 ottobre 2021 Silvio Orlando si sente abbandonato da Nanni Moretti: «È dal 2006 che non lavoriamo insieme. Eppure a un certo punto sembrava che non potesse fare film senza di me…». Dice sul serio? Scherza? Tutte e due le cose. Alterna giudizi lucidissimi su se stesso a battute, mescola ironia, autoironia e sincerità, rifugge la seriosità e indica il nemico: «Odio la retorica». All’ultima Mostra del cinema di Venezia ha presentato due film fuori concorso: Ariaferma di Leonardo Di Costanzo, storia del rapporto che si crea tra un detenuto (lui) e un agente penitenziario (Toni Servillo) mentre la struttura è in via di smantellamento, che esce al cinema il 14 ottobre. L’altro film è Il bambino nascosto di Roberto Andò, nelle sale dal 4 novembre, in cui interpreta un professore di musica che per caso si ritrova a nascondere in casa un bambino ricercato dalla camorra. Fa l’attore da una vita.«È un lavoro tutto basato sul piacere agli altri, gli attori sono un concentrato di insicurezze». E lei?«Io sono il monumento alle insicurezze». Nasce da qui la voglia di fare l’attore, di affermarsi?«Stavo cercando il mio posto nel mondo e salire su un palcoscenico mi ha fatto capire che quel mestiere mi procurava subito un consenso, sentivo che era la cosa che dovevo fare, riduceva le distanze dagli altri, mi permetteva di stare dentro a un consesso». Altrimenti era tagliato fuori?«Oggettivamente non sono un uomo che incute negli altri il rispetto. Pensi che certi attori con cui ho lavorato mi hanno confessato che incuto timore reverenziale… per me è inspiegabile». Perché?«Perché nella mia testa sono sempre quello lì». Com’era quello lì?«Uno che chiedeva scusa di esistere. Non mi sentivo predestinato a chissà quale futuro, non credevo di diventare una persona in grado di indicare la strada agli altri, ma questa cosa poi è stata la mia forza: mi ha consentito di fare l’attore, cioè uno che si cancella per entrare nel mondo degli altri. Anche quando faccio un’intervista ho sempre paura che finisca tutto da un momento all’altro». A 64 anni e con una carriera come la sua, come potrebbe finire all’improvviso?«Può finire in tanti modi». Ha paura di passare di moda?«I gusti cambiano, le generazioni pure, magari arriva un attore più carismatico di te, e poi c’è questo maledetto largo ai giovani!». Lei però è molto amato dal pubblico.«È l’aria rassicurante, credo». Quindi?«Niente, le insicurezze non passano. È come alimentare un animaletto che hai dentro, che si adegua in mille varianti. Alla fine se fai l’attore, quando non ci sei nessuno avverte la tua mancanza. È il famoso dimenticatoio, che mi sono sempre immaginato come stare dentro un pozzo profondo pieno di rane». Ha avuto tanti riconoscimenti.«Sì, ma lo scatto di dire: “Lei non sa chi sono io”, non ce l’ho. Piuttosto dico: io non so chi sono io! Anche perché odio l’autocelebrazione. Penso che ognuno debba assecondare ciò che è e io sostanzialmente sono un pigro. Mi piace il lavoro ma non la fatica». Ha faticato poco?«Forse ho lavorato meno di quello che avrei potuto, pur riconoscendomi un talento di partenza, che consiste in una certa vibratilità, sensibilità. Alcuni attori hanno il fisico, altri la voce, io ho le orecchie». Che cosa fa con le orecchie?«Sento e ascolto tutto. Credo di avere l’orecchio assoluto dell’ascolto degli altri, capisco subito che gioco fanno gli altri e come posizionarmi io. Questa cosa mi fa anche soffrire perché capisco subito quando l’ascolto dell’altro è scadente. E così oggi tutto si riduce a slogan, anche quando devo parlare dei film, alla fine ripeto sempre le solite frasi». A questo punto non so come chiederle dei due film Ariaferma e Il bambino nascosto.«Sono due film della maturità, basati su una partitura in cui ci sono molti silenzi. Entrambi i registi mi hanno chiesto di essere un personaggio, più che interpretarlo». Come si fa?«Ci vuole una vita a imparare a non recitare più. Negli anni rischi di perderti, di ripeterti, di rientrare in un cliché». Da quale cliché ha cercato di tenersi alla larga?«Dal napoletano. Con i colleghi di Napoli, da ragazzi abbiamo sentito il peso della tradizione del nostro teatro in modo insopportabile. Alcuni sono riusciti a dimenticarla, ma a volte è una cosa che ti porta a trovare scorciatoie e ad adattarti alle aspettative». È stato tentato?«La prima forte tentazione è stata la tv, che semplifica tutto. Quando feci un programma con Antonio Ricci, L’araba fenice, io gli chiedevo: ma come devo farla questa scena? E lui: tu non preoccuparti, fai il napoletano». Il napoletano simpatico?«Il napoletano tutti lo amano ma a distanza, perché crea sempre apprensione: l’altro cliché è il napoletano furbo che ti frega, che ti ruba il portafoglio». Lei ha subito questo pregiudizio?«È una cosa impalpabile ma esiste. Adesso sono un napoletano famoso, quindi considerato perlomeno non scippatore (ride). Oggi si parla di politically correct, di tutelare di più certe categorie di persone più esposte al giudizio, e io lo capisco perché ho provato su di me cosa significa la discriminazione, nel mio passaggio da Napoli a Milano». Come si difendeva?«Mettevo in atto tutta un’opera di mascheramento». Torniamo ad Ariaferma. Che cosa ha scoperto del carcere facendo questo film?«L’idea che stai perdendo il tuo tempo, che il tuo tempo non ha senso e non lo avrà per anni. E poi ho capito che i detenuti si sentono minacciati non solo dalla brutalità del sistema ma anche dalla sua eccessiva umanità». Si spieghi.«Il sistema premiale di permessi ha fatto diminuire il senso di appartenenza che era importante tra i detenuti. Oggi ognuno cerca di cavarsela da sé. Un paradosso». La sinistra si è dimenticata delle carceri?«C’è stata una sinistra che se n’è fatta carico, oggi sul tema è un po’ reticente. Sicuramente tenere le persone in carcere in queste condizioni non è né di destra né di sinistra: è un problema di civiltà». Lei è ancora di sinistra?«Sì, soprattutto sono uno che pensa, ma collocarsi significa escludere un sacco di gente, stesso effetto di un certo tipo di cinema molto schierato». Lei ha fatto tanto cinema d’autore. Parliamo di Paolo Sorrentino.«Io ho detto le prime parole scritte da Paolo per il cinema: lui era lo sceneggiatore di un film di Antonio Capuano, Polvere di Napoli, nel quale recitavo. Era un cinema immaginifico che non si poteva fare in Italia senza un predestinato come lui. Poi infatti lui ha creato il suo universo cinematografico, ma per i suoi film non mi aveva mai chiamato. Neppure per La grande bellezza, in cui c’erano tutti tranne me». Non glielo aveva mai detto che avrebbe voluto lavorare con lui?«No, no». Non si fa? Esiste un’etichetta tra attori e registi?«Quando parli con un regista, lentamente quel dialogo si trasforma in una muta richiesta. Sempre. È particolarmente angosciante per i registi frequentare gli attori. Ma io li capisco: quando uno deve fare un film tu ingombri l’immaginario a questo disgraziato che fatica a dirti che non ci sarai. E così comincia questo minuetto piuttosto doloroso per l’attore. È la stessa cosa che è successa con Nanni Moretti». Invece Sorrentino poi l’ha scelta per The Young Pope.«Forse era disperato». Ma no!«Per tutti i colleghi della mia generazione l’inglese è arabo, il mio invece era potabile. Poi il mio personaggio ha conquistato più spazio nella sceneggiatura. Purtroppo». Perché purtroppo?«Ero angosciato, perché dovevo studiare più battute in inglese. Infatti alla fine era diventata una gag, con Paolo che chiedeva all’aiuto regista: ha già chiamato Silvio? Perché in effetti al telefono lo pregavo di tagliarmi le scene». Parliamo di Nanni Moretti: lei dice sempre che avete un rapporto sadomaso.«Nanni ha un modo di lavorare molto faticoso, che nasce da una insicurezza, così i set diventano sempre delle sedute psicanalitiche. Quando vai a vedere un film di Nanni Moretti non pensi mai a come ti senti tu dopo averlo visto, dici: però, mi sembra che stia meglio… Sviluppa quel tipo di preoccupazione nel pubblico». Si sente un intermediario tra lui e il pubblico?«No, perché lui resta sempre centrale. Diciamo che di me si fida e credo di non averlo mai deluso. Però, ecco, sono sedici anni che non lavoriamo insieme». Non vi sentite mai?«Ogni tanto mi chiama e mi dice che vuole fare qualcosa con me ma poi scompare. Succede spesso. Comunque gli sono sempre grato per avermi permesso di fare l’attore come l’ho fatto nei suoi film». Una persona da cui non si separa mai, invece, è sua moglie, l’attrice Maria Laura Rondanini.«Io la chiamo “Cento passi”, perché appena mi allontano mi chiama, mi chiede dove sono e cosa faccio. In 21 anni saremo stati separati un mese. Forse è un modo morboso di vivere il rapporto ma è il nostro». È faticoso?«Quando non stiamo insieme sento la sua mancanza». Come mai vi siete sposati a Venezia?«Avevo appena vinto la Coppa Volpi alla Mostra del cinema e in un’intervista in diretta al Tg5 ho detto che ci saremmo sposati lì, a Venezia, il mese dopo. Non c’era niente di programmato in realtà. Volevo farle una sorpresa». Foto di Ivan Cerullo.