Prezzo benzina e metano auto ancora in crescita

Advertising

Master65 : RT @beatrice_tom: Draki dice che c’è la ripresa economica. Ma se il prezzo della benzina e' alle stelle...la frutta e la verdura sono diven… - DarkForce78 : RT @beatrice_tom: Draki dice che c’è la ripresa economica. Ma se il prezzo della benzina e' alle stelle...la frutta e la verdura sono diven… - mimmoalba1 : RT @beatrice_tom: Draki dice che c’è la ripresa economica. Ma se il prezzo della benzina e' alle stelle...la frutta e la verdura sono diven… - giotim2 : RT @beatrice_tom: Draki dice che c’è la ripresa economica. Ma se il prezzo della benzina e' alle stelle...la frutta e la verdura sono diven… - Gio97380780 : @ilpetulante Perché, glielo dobbiamo regalare. A prezzo EU è voltar i le spalle alla prima occasione ? Ricordiamoci… -

Ultime Notizie dalla rete : Prezzo benzina

Quanto al servito , per lailmedio praticato cresce a 1,838 euro/litro . La media del diesel va a 1,701 euro/litro . Ilmedio del metano auto è in aumento e si posiziona tra 1,...Prosegue l'ondata di rincari dei carburanti con le nuove rilevazioni del Mise che fissano a 1,686 euro al litro ilmedio della, e il gasolio che raggiunge quota 1,536 euro/litro. Un allarme che stavolta riguarda anche il metano, i cui prezzi in molti distributori superano la soglia di 2 euro al kg e ...Mentre i prezzi di petrolio e gas scendono, quelli di benzina, diesel, gpl e metano toccano nuovi record - Ecco i nuovi importi ...Prezzi del petrolio in calo per la seconda sessione consecutiva, dopo la notizia inattesa dell'aumento delle scorte americane. Ieri l'agenzia americana EIA ha reso noto che le scorte Usa di petrolio c ...