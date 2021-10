Overwatch League | Birdring si ritira | “Devo fermarmi e riposare”

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Una delle colonne della scena competitiva diha deciso dirsi dal gioco. Kim “” Ji-hyeok, DPS dei Los Angeles Gladiators, ha annunciato nella giornata di ieri il suo ritiro dalla, oltre che essere un componente fondamentale del roster dei Gladiators, è stato senza dubbio uno dei giocatori più importanti nella storia degli esports diha iniziato la sua avventura innel 2016 con il team KongDoo Uncia, che in seguito si è fuso nel Team KongDoo Panthera. Il team, insieme alla sua variante Cloud9 KongDoo, è stato uno dei trampolini di lancio per diversi giocatori, tra cui proprio. Nel 2017 il giocatore diè ...

Advertising

EsportsWebit : birdring, giocatore veterano di Overwatch League, si ritira -

Ultime Notizie dalla rete : Overwatch League

TGM Esports

Come annunciato qualche settimana fa, le finali dellavinte dagli Shanghai Dragons sono state occasione per mostrare2 , il nuovo capitolo della serie che arriverà in futuro su tutte le console e PC. In un match esibizione, ...Abbiamo assistito a diverse presentazioni di gameplay, modifiche all'aspetto di vari personaggi e durante lo show dell'intervallo delle finali delladurante il fine settimana, ...La prima mossa della offseason. Molti giocatori e allenatori sono stati abbandonati o si sono separati dalle loro ...I Gladiatori preparano il loro roster per Overwatch 2. Young-hun "MuZe" Kim e Gia Huy "MirroR" Trinh si sono ufficialmente ...