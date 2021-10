“Non può fare così”. GF Vip 6, Samy non ne può più e sbrocca a Jessica. La lite per colpa di Lulù (Di giovedì 7 ottobre 2021) È esplosa una nuova polemica su Lucrezia Hailé Sélassié, concorrente del GF Vip 6 insieme alle sorelle Jessica e Clarissa. Già nei giorni scorsi la principessa etiope era stata accusata da gran parte del web di aver rivolto in modo gratuito offese a Davide Silvestri, reo di aver fatto battuta nella Casa con l’intento di ironizzare sulla gelosia che la giovane palesa nei confronti di Manuel Bortuzzo. L’attore aveva detto a Sophie Codegoni di baciare Manuel Bortuzzo dal momento che era senza rossetto e la battuta ha fatto imbestialire Lulù, ormai nota per la gelosia che nutre per Manuel Bortuzzo, con il quale ha un flirt. Se Clarissa ha attaccato pesantemente Davide Silvestri tacciandolo di essere falso e maleducato, Lulù è sbottata pronunciato parole che hanno fatto esplodere una polemica sui social: “Spero anche che vada via quella ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 7 ottobre 2021) È esplosa una nuova polemica su Lucrezia Hailé Sélassié, concorrente del GF Vip 6 insieme alle sorellee Clarissa. Già nei giorni scorsi la principessa etiope era stata accusata da gran parte del web di aver rivolto in modo gratuito offese a Davide Silvestri, reo di aver fatto battuta nella Casa con l’intento di ironizzare sulla gelosia che la giovane palesa nei confronti di Manuel Bortuzzo. L’attore aveva detto a Sophie Codegoni di baciare Manuel Bortuzzo dal momento che era senza rossetto e la battuta ha fatto imbestialire, ormai nota per la gelosia che nutre per Manuel Bortuzzo, con il quale ha un flirt. Se Clarissa ha attaccato pesantemente Davide Silvestri tacciandolo di essere falso e maleducato,è sbottata pronunciato parole che hanno fatto esplodere una polemica sui social: “Spero anche che vada via quella ...

Advertising

CarloCalenda : Un leader politico non può predicare l’astensione, ne può tenere segreto il suo voto. Non faremo alleanze, non part… - romeoagresti : Se ora allo stadio non si può neanche esprimere la propria disapprovazione attraverso il vecchio e caro fischio old… - ilfoglio_it : Dopo il risultato elettorale, Calenda può andare verso una leadership seria del centrosinistra, in una posizione no… - montagna02 : RT @Smartitina: Tamponi gratis per chi non può vaccinarsi ma a pagamento per chi non vuole, come punizione. Il vaccino è volontario ma vien… - f4d5678 : @pierpaoloprete3 non lo so Elisabetta è una donna furba non metterebbe mai il figlio se non fosse partito con lui q… -

Ultime Notizie dalla rete : Non può Il Cav e gli auguri a Putin . Poi il punto sulla crisi energetica ... perché un gesto semplice e di cortesia come possono essere gli auguri per un compleanno può ... Al Cremlino gli auguri di Joe Biden non sono pervenuti e se non dovessero arrivare entro la fine della ...

Cinema e teatri verso capienza 100% dall'11 ottobre. Discoteche 50% al chiuso, stadi 75% all'aperto. La bozza del decreto La bozza prevede che 'in zona bianca le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati sono consentite nel rispetto di protocolli e linee guida', ma 'la capienza non può ...

Commisso: «Vlahovic non vuole rinnovare». Verrà ceduto già gennaio? Ecco dove può andare Corriere della Sera ... perché un gesto semplice e di cortesia come possono essere gli auguri per un compleanno... Al Cremlino gli auguri di Joe Bidensono pervenuti e sedovessero arrivare entro la fine della ...La bozza prevede che 'in zona bianca le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati sono consentite nel rispetto di protocolli e linee guida', ma 'la capienza...