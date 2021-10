Nobel per la Letteratura 2021 a Abdulrazak Gurnah (Di giovedì 7 ottobre 2021) Premio Nobel 2021 per la Letteratura allo scrittore Abdulrazak Gurnah “per l’inflessibile e compassionevole comprensione degli effetti del colonialismo e della sorte dei rifugiati”. Così l’Accademia Reale svedese ha motivato la scelta dell’assegnazione del riconoscimento letterario per il 2021. Abdulrazak Gurnah è nato nell’isola di Zanzibar nel 1948 e dal 1968 vive in Inghilterra, dove dapprima andò per studiare e dove poi è diventato professore di Letteratura inglese all’Università del Kent. Considerato uno dei più brillanti autori della Letteratura africana post coloniale, è autore di acclamati romanzi come “Il disertore”, “Paradiso” e “Sulla riva del mare”, pubblicati in italiano da Garzanti. Il narratore di ... Leggi su italiasera (Di giovedì 7 ottobre 2021) Premioper laallo scrittore“per l’inflessibile e compassionevole comprensione degli effetti del colonialismo e della sorte dei rifugiati”. Così l’Accademia Reale svedese ha motivato la scelta dell’assegnazione del riconoscimento letterario per ilè nato nell’isola di Zanzibar nel 1948 e dal 1968 vive in Inghilterra, dove dapprima andò per studiare e dove poi è diventato professore diinglese all’Università del Kent. Considerato uno dei più brillanti autori dellaafricana post coloniale, è autore di acclamati romanzi come “Il disertore”, “Paradiso” e “Sulla riva del mare”, pubblicati in italiano da Garzanti. Il narratore di ...

Ultime Notizie dalla rete : Nobel per Abdulrazak Gurnah, chi è il vincitore del Premio Nobel per la Letteratura 2021 Nato e cresciuto in Tanzania, poi rifugiato in Inghilterra, i l Premio Nobel per la Letteratura 2021 è Abdulrazak Gurnah . Lo scrittore di Zanizabar, 73 anni, è stato premiato dall'Accademia di Svezia, il 7 ottobre, "per la sua intransigente e profonda analisi degli ...

Abdulrazakh Gurnah ha vinto il Nobel per la Letteratura 2021 Lo scrittore tanzaniano Abdulrazakh Gurnah si è aggiudicato il premio Nobel per la letteratura 2021. Il riconoscimento è dovuto alla sensibilità, compassionevole e intensa con cui l'autore, che scrive in inglese e vive nel Regno Unito, studia e analizza il fenomeno del ...

Premio Nobel per la Letteratura 2021, vince Abdulrazak Gurnah Sky Tg24 Il premio Nobel per la Letteratura allo scrittore tanzaniano Abdulrazak Gurnah Il premio Nobel per la Letteratura 2021 è andato allo scrittore tanzaniano Abdulrazak Gurnah, “per la sua intransigente e profonda analisi degli effetti del colonialismo e del destino del rifugiato ...

Premio Nobel per la letteratura al tanzaniano Abdulrazak Gurnah Abdulrazak Gurnah, 73 anni, è il nuovo Nobel per la letteratura. L’Accademia svedese ha scelto il romanziere tanzaniano nato nell’isola di Zanzibar, nel 1948, e arrivato in Inghilterra come rifugiato ...

