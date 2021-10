Morto Salvatore Veca, il filosofo "generoso e instancabile" aveva 77 anni (Di giovedì 7 ottobre 2021) Una delle figure principali della vita sociale, culturale ed editoriale, è scomparso nella notte a Milano. Era nato a Roma nel 1943 e si era laurerato nel 1966 con Paci e Geymonat Leggi su repubblica (Di giovedì 7 ottobre 2021) Una delle figure principali della vita sociale, culturale ed editoriale, è scomparso nella notte a Milano. Era nato a Roma nel 1943 e si era laurerato nel 1966 con Paci e Geymonat

repubblica : E' morto Salvatore Veca, filosofo e docente universitario tra i piu' noti d'Italia. Aveva 77 anni - LiaQuartapelle : Elegante nel ragionare, affilato nell’argomentare, gentile nel tratto umano. Per me è stato un vero professore, non… - LaStampa : ?? È morto il filosofo Salvatore Veca, aveva 77 anni - LaStampa : È morto il filosofo Salvatore Veca, aveva 77 anni - _ElektraR : Triste e sorpresa di scoprire che il professor #SalvatoreVeca è morto, la teoria politica in Italia perde un'intell… -