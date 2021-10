Ligue 1, St. Etienne-Lione: arrestato tifoso con due razzi nei boxer (Di giovedì 7 ottobre 2021) È stato arrestato il tifoso che voleva entrare allo stadio con due razzi nei boxer in occasione del sentitissimo derby St. Etienne-Lione di Ligue 1. Il 23enne era stato fermato all’entrata e messo sotto custodia, e dovrà comparire in tribunale nelle prossime settimane. In occasione del derby del Rodano, terminato 1-1 con gol di Aouar e pareggio allo scadere di Khazri su rigore, era stato dispiegato un numero massiccio di agenti di Polizia, anche se poi non la partita si è svolta su binari sostanzialmente tranquilli. Si è registrata, infatti, “solo” una breve pausa nel finale per lancio di razzi sul terreno di gioco, oltre all’invasione di campo di un tifoso proprio in occasione del pareggio dei padroni di casa. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 7 ottobre 2021) È statoilche voleva entrare allo stadio con dueneiin occasione del sentitissimo derby St.di1. Il 23enne era stato fermato all’entrata e messo sotto custodia, e dovrà comparire in tribunale nelle prossime settimane. In occasione del derby del Rodano, terminato 1-1 con gol di Aouar e pareggio allo scadere di Khazri su rigore, era stato dispiegato un numero massiccio di agenti di Polizia, anche se poi non la partita si è svolta su binari sostanzialmente tranquilli. Si è registrata, infatti, “solo” una breve pausa nel finale per lancio disul terreno di gioco, oltre all’invasione di campo di unproprio in occasione del pareggio dei padroni di casa. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Ligue1, arrestato il tifoso che voleva entrare allo stadio con due razzi nei boxer in occasione di #StEtienneLione - GoalItalia : 10 titoli di Francia, nessuno come loro: il presente però è buio ?????? La crisi del Saint-Étienne, ultimo in classif… - Fprime86 : RT @SkySport: ???? LIGUE 1 - 9^ GIORNATA ?? I risultati finali delle partite di oggi ? ?? RENNES-PSG 2-0 ?? ANGERS-METZ 3-2 ?? LORIENT-CLERMONT 1… - SkySport : ???? LIGUE 1 - 9^ GIORNATA ?? I risultati finali delle partite di oggi ? ?? RENNES-PSG 2-0 ?? ANGERS-METZ 3-2 ?? LORIENT-… - sportli26181512 : St Etienne-Lione 1-1: Finisce 1-1 la sfida tra St Etienne e Olympique Lione, nella nona partita della Ligue 1. Ospi… -