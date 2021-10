La vendetta delle Juana: trama e cast della serie Netflix (Di giovedì 7 ottobre 2021) La vendetta delle Juana è una nuova serie tv di Netflix uscita nel corso della giornata di mercoledì 6 ottobre 2021. Prodotta dalla Lemon Studios, casa produttrice messicana, la serie è tratta da una fiction colombiana di grande successo del 1997 dal titolo Las Juanas. La serie Netflix è stata scritta da Jimena Romero, figlia del creatore della fiction originale Bernardo Romero Pereiro, insieme ad Alejandro Reyes. Il produttore di La vendetta delle Juana è Billy Rovzar e lo showrunner è Joseph Velasco. La vendetta delle Juana: la trama della serie ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 7 ottobre 2021) Laè una nuovatv diuscita nel corsogiornata di mercoledì 6 ottobre 2021. Prodotta dalla Lemon Studios, casa produttrice messicana, laè tratta da una fiction colombiana di grande successo del 1997 dal titolo Lass. Laè stata scritta da Jimena Romero, figlia del creatorefiction originale Bernardo Romero Pereiro, insieme ad Alejandro Reyes. Il produttore di Laè Billy Rovzar e lo showrunner è Joseph Velasco. La: la...

Advertising

lamaracivi : RT @_GrayDorian: L'apertura delle #discoteche al 35% della capienza è chiaramente una vendetta dei membri del CTS per i milioni di due di p… - zazoomblog : La vendetta delle Juana la recensione: sbarca su Netflix il remake della popolare telenovela colombiana -… - cinemaniaco_fb : ?????????????? La vendetta delle Juana, la recensione: sbarca su Netflix il remake della popolare telenovela colombiana… - camilla_casari : RT @_GrayDorian: L'apertura delle #discoteche al 35% della capienza è chiaramente una vendetta dei membri del CTS per i milioni di due di p… - Andrea07676623 : RT @_GrayDorian: L'apertura delle #discoteche al 35% della capienza è chiaramente una vendetta dei membri del CTS per i milioni di due di p… -