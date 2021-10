Juventus | frecciata di Ramsey ai bianconeri | le parole

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Aaron, centrocampista della, durante questa pausa per le nazionali ha rilasciato un’intervista al The Guardian. Diversi i temi trattati dal gallese, ma il più significativo è quello relativo ai ripetuti infortuni che da un paio di anni ne pregiudicano le stagioni. Nelledel calciatore, inoltre, si coglie unanei confronti del suo attuale club: la-galles Queste le sue: “So cosa posso fare e con la giusta gestione posso rimanere in forma per un lungo periodo di tempo e giocare molte partite. Mi sento ancora bene, quando mi è stata data l’opportunità e gestito correttamente. È stato frustrante aver preso questi piccoli infortuni fastidiosi che mi sono costati molte partite e ...

