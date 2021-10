Inter, tanti rinnovi in vista: la situazione (Di giovedì 7 ottobre 2021) I nerazzurri hanno diverse situazioni da risolvere a livello contrattuale. Bastoni è stato uno dei primi a rinnovare e Lautaro potrebbe essere il prossimo, ma tanti ancora devono farlo. Brozovic e Barella chiederebbero entrambi 5 milioni di euro ma l’Inter potrebbe partire da una base di 4,5 milioni, filtra ottimismo. Inter, rinnovi, situazione Inoltre, ci sono Dimarco e Skriniar che hanno il contratto in scadenza 2023, oltre a Gagliardini e De Vrij, che potrebbero essere i due “sacrificabili” dei nerazzurri nella prossima estate. Raiola, agente dell’olandese, ha già avuto un contatto con l’Inter e vorrebbe portare lo stipendio del difensore a 4,5 milioni di euro dai 3,8 attuali. Infine, c’è il contratto di Handanovic in scadenza 2022. Il portiere probabilmente rinnoverà ma non ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 7 ottobre 2021) I nerazzurri hanno diverse situazioni da risolvere a livello contrattuale. Bastoni è stato uno dei primi a rinnovare e Lautaro potrebbe essere il prossimo, maancora devono farlo. Brozovic e Barella chiederebbero entrambi 5 milioni di euro ma l’potrebbe partire da una base di 4,5 milioni, filtra ottimismo.Inoltre, ci sono Dimarco e Skriniar che hanno il contratto in scadenza 2023, oltre a Gagliardini e De Vrij, che potrebbero essere i due “sacrificabili” dei nerazzurri nella prossima estate. Raiola, agente dell’olandese, ha già avuto un contatto con l’e vorrebbe portare lo stipendio del difensore a 4,5 milioni di euro dai 3,8 attuali. Infine, c’è il contratto di Handanovic in scadenza 2022. Il portiere probabilmente rinnoverà ma non ...

Advertising

volpi_giovanni : RT @VujaBoskov: io sentito che scienziato ha preso #nobel per #fisica perché lui trovato teoria per provare a portare ordine in sistemi con… - pierfrarizzo : RT @VujaBoskov: io sentito che scienziato ha preso #nobel per #fisica perché lui trovato teoria per provare a portare ordine in sistemi con… - MarianoFilippi : RT @VujaBoskov: io sentito che scienziato ha preso #nobel per #fisica perché lui trovato teoria per provare a portare ordine in sistemi con… - PaolaMammi : RT @VujaBoskov: io sentito che scienziato ha preso #nobel per #fisica perché lui trovato teoria per provare a portare ordine in sistemi con… - milite1987 : RT @VujaBoskov: io sentito che scienziato ha preso #nobel per #fisica perché lui trovato teoria per provare a portare ordine in sistemi con… -