I giocatori della Salernitana parteciperanno all'apertura del club in ricordo di Loris

di Monica De Santis Domani 8 ottobre inaugura il club dal "Presidente" in memoria di Loris Del Campo, il giovane tifoso della Salernitana morto durante i festeggiamenti della promozione in serie A. Il club voluto fortemente dagli amici di Loris e dal fratello, punta a diventare un punto d'incontro per tutti coloro che hanno conosciuto, apprezzato ed amato il giovane tifoso. L'appuntamento, per il taglio del nastro è alle 19:30, in Via Sorelle Vigorito 13 (Zona Campo De Gasperi). Per l'occasione è stata confermata la presenza di una delegazione della Salernitane con 3 calciatori ed ancora una delegazione di tutti i club ultras granata, che per un giorno si ritroveranno tutti insieme per ricordare un ragazzo che come loro viveva per la ...

