Honor 50 5G in Europa il 26 ottobre: i probabili prezzi di vendita (Di giovedì 7 ottobre 2021) Honor 50 5G è pronto per essere lasciato in Europa: il prossimo 26 ottobre sarà lanciato in un evento dedicato a Berlino, presentando a bordo i servizi Google e la connettività 5G. Il device dovrebbe avere un prezzo di 499 e 599 euro (si tratta di importi non ancora sicuri), rispettivamente per i modelli con 6GB di RAM e 128GB di storage e per quello con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Honor 50 5G include uno schermo OLED da 6.57 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di refresh rate a 120Hz (OLED da 6.72 pollici per il modello Pro), ed è spinto dal processore Snapdragon 778G. A bordo troverete un doppio sistema di raffreddamento a liquido VC, con tecnologia al grafene (solo sul modello Pro). Non mancano il lettore di impronte digitali integrato nello schermo, il 5G, il Wi-Fi 6, il Bluetooth 5.2 e l'USB-C.

