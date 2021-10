Elodie non convince come conduttrice de Le Iene: perché non si limita a cantare? (Di giovedì 7 ottobre 2021) Se stabiliamo che chiunque, davvero chiunque, possa condurre un programma televisivo, allora Elodie è perfetta per “Le Iene” e qualsiasi altra proposta di intrattenimento video che richieda di presentare qualcosa e generare empatia. Se invece ci ancoriamo all’amara realtà, che è quella dell’”ognuno faccia il proprio mestiere”, non resta che arrendersi di fronte all’evidenza del debutto della nuova stagione del programma, l’altra sera su Italia 1. Accanto al riconfermato Nicola Savino, la bella Elodie Di Patrizi, 31 anni, romana, è riuscita con tutte le sue forze a far rimpiangere Alessia Marcuzzi. Che quanto a freschezza e spigliatezza, ha poche rivali. Elodie invece incespicava, si affidava perennemente al gobbo e rendeva goffa ogni situazione, interrompendosi e strabuzzando gli occhi. Solo il ritmo imposto dal ... Leggi su fattidigossip (Di giovedì 7 ottobre 2021) Se stabiliamo che chiunque, davvero chiunque, possa condurre un programma televisivo, alloraè perfetta per “Le” e qualsiasi altra proposta di intrattenimento video che richieda di presentare qualcosa e generare empatia. Se invece ci ancoriamo all’amara realtà, che è quella dell’”ognuno faccia il proprio mestiere”, non resta che arrendersi di fronte all’evidenza del debutto della nuova stagione del programma, l’altra sera su Italia 1. Accanto al riconfermato Nicola Savino, la bellaDi Patrizi, 31 anni, romana, è riuscita con tutte le sue forze a far rimpiangere Alessia Marcuzzi. Che quanto a freschezza e spigliatezza, ha poche rivali.invece incespicava, si affidava perennemente al gobbo e rendeva goffa ogni situazione, interrompendosi e strabuzzando gli occhi. Solo il ritmo imposto dal ...

