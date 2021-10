Ecco la valigetta Fanpage all' assalto di FdI | tutto fumo e niente arrosto ma per Formigli è una bomba

(Di giovedì 7 ottobre 2021)pronto a Piazzapulita per la seconda puntata dell'inchiesta contro FdI, "Lobby nera", realizzata dai giornalisti di. All'inizio della puntata, Corradoha presentato con grande enfasi il servizio, attaccando Giorgia Meloni per la reazione avuta nei giorni scorsi. Pure su Twitter qualche ora fa il conduttore ha anticipato il secondo appuntamento, che però di fatto ha aggiunto ben poco rispetto a quanto detto nella puntata scorsa. Si concentra, infatti, sopratsu Roberto Jonghi Lavarini, che non ha alcun ruolo all'interno di FdI. Ci si sofferma in particolare sui rapporti del cosiddetto barone nero con alcuni esponenti della Lega e delle istituzioni. Rapporti che lui avrebbe voluto concretizzare chiedendo al giornalista sotto copertura unadi denaro ...

Advertising

ciropellegrino : Ecco cosa c'era nella valigetta che il 'barone nero' pensava piena di soldi: libri sull'Olocausto e copie della Cos… - cocchi2a : RT @ciropellegrino: Ecco cosa c'era nella valigetta che il 'barone nero' pensava piena di soldi: libri sull'Olocausto e copie della Costitu… - RobertoRenga : RT @ciropellegrino: Ecco cosa c'era nella valigetta che il 'barone nero' pensava piena di soldi: libri sull'Olocausto e copie della Costitu… - orru02 : RT @ciropellegrino: Ecco cosa c'era nella valigetta che il 'barone nero' pensava piena di soldi: libri sull'Olocausto e copie della Costitu… - radiosilvana : RT @ciropellegrino: Ecco cosa c'era nella valigetta che il 'barone nero' pensava piena di soldi: libri sull'Olocausto e copie della Costitu… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco valigetta

Metropolis

Tutto pronto a Piazzapulita per la seconda puntata dell'inchiesta contro FdI, 'Lobby nera', realizzata dai giornalisti di Fanpage . All'inizio della puntata, Corrado Formigli ha presentato con grande ...Oltre a ciò in tale edizione troveremo tutti i contenuti digitali dell'Ultimate Edition, una steelbook, unaesclusiva, un artbook e molto altro ancora. Il massimo, insomma, per chi vuole ...Torre del Greco. Quel 'tesoretto' era diviso in due borsoni. Uno conteneva 250.000 euro che sarebbero dovuti servire per pagare chi aveva già votato per i candidati designati. Altri 100mila euro sareb ...Oggi Google ha annunciato una serie di novità più e meno importanti per Android Auto, il sistema del robottino verde che "vive" in auto attraverso gli smartphone. Arrivano: una riprogettazione alla na ...