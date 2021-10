Caruso-Svajda stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Atp 1000 Indian Wells 2021 (Di giovedì 7 ottobre 2021) Salvatore Caruso stanotte scende in campo contro Zachary Svajda al primo turno del Masters 1000 di Indian Wells 2021, evento di scena sul cemento americano. Il tennista azzurro ha superato brillantemente le qualificazioni ed ora proverà a giocarsi le sue carte nel main draw. Il sorteggio ha sorriso al giocatore di Avola, che debutterà contro una wild card statunitense. Caruso partirà favorito, ma non dovrà sottovalutare il suo avversario. Svajda è infatti molto pericoloso, nonostante occupi la 434^ posizione del ranking Atp. IL TABELLONE IL MONTEPREMI La sfida andrà in scena nella notte italiana tra giovedì 7 e venerdì 8 ottobre, non prima delle ore 3:00. La diretta televisiva sarà offerta da SuperTennis (canali 64 del ... Leggi su sportface (Di giovedì 7 ottobre 2021) Salvatorescende in campo contro Zacharyal primo turno del Mastersdi, evento di scena sul cemento americano. Il tennista azzurro ha superato brillantemente le qualificazioni ed ora proverà a giocarsi le sue carte nel main draw. Il sorteggio ha sorriso al giocatore di Avola, che debutterà contro una wild card statunitense.partirà favorito, ma non dovrà sottovalutare il suo avversario.è infatti molto pericoloso, nonostante occupi la 434^ posizione del ranking Atp. IL TABELLONE IL MONTEPREMI La sfida andrà in scena nella notte italiana tra giovedì 7 e venerdì 8 ottobre, non prima delle ore 3:00. Latelevisiva sarà offerta da SuperTennis (canali 64 del ...

