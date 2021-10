Borussia Dortmund, un top player rifiuta il rinnovo! (Di giovedì 7 ottobre 2021) La notizia avrebbe qualcosa di clamoroso: e riguarda a stretto contatto il top player per eccellenza del Borussia Dortmund. In particolar modo, proprio lui: il bomber fenomenale Erling Haaland. E in particolar modo, il suo rinnovo con i gialloneri: avverrà o partirà verso un big del calcio europeo? La decisione sul rinnovo dell’attaccante del Borussia Dortmund Borussia Dortmund, Haaland, rinnovo Secondo As, Haaland avrebbe deciso: avrebbe rifiutato la proposta di rinnovo con il Borussia Dortmund. Troppo irresistibili le sirene dei top club europei. Il Dortmund per lui avrebbe offerto un ingaggio super: 15 milioni di euro netti a stagione. Ma il norvegese ha nel mirino la possibilità di ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 7 ottobre 2021) La notizia avrebbe qualcosa di clamoroso: e riguarda a stretto contatto il topper eccellenza del. In particolar modo, proprio lui: il bomber fenomenale Erling Haaland. E in particolar modo, il suo rinnovo con i gialloneri: avverrà o partirà verso un big del calcio europeo? La decisione sul rinnovo dell’attaccante del, Haaland, rinnovo Secondo As, Haaland avrebbe deciso: avrebbeto la proposta di rinnovo con il. Troppo irresistibili le sirene dei top club europei. Ilper lui avrebbe offerto un ingaggio super: 15 milioni di euro netti a stagione. Ma il norvegese ha nel mirino la possibilità di ...

Advertising

Dodesantis : @roccoiacobucci tutto questo solo perché potrebbe arrivare alla Juve casomai dovesse finire al Borussia Dortmund a zero andrebbe benissimo - BushLancer : @GioTroppoTop Non sapevo di giocare nel Borussia Dortmund - sportface2016 : #BorussiaDortmund, #Haaland proto a dire no ad una maxi offerta di rinnovo - infoitsport : Borussia Dortmund, Haaland: il club proverà a trattenerlo - CalcioPillole : #BorussiaDortmund, #Haaland: il club proverà a trattenerlo per un altro anno, #Raiola spinge per il trasferimento i… -