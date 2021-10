Arisa a Ballando con le Stelle: tutte le bizzarre clausole del contratto (Di venerdì 8 ottobre 2021) Arisa sarà una delle prossime concorrenti di Ballando con le Stelle, ma prima di firmare il contratto c’avrebbe pensato un bel po’. Sul vassoio, infatti, quest’anno le sarebbe stato offerto una partecipazione come concorrente a Pechino Express su Sky Uno, il ritorno come professoressa di canto ad Amici di Maria De Filippi ed infine anche lo show di Milly Carlucci. Fra offerte, trattative e incontri, la cantante alla fine ha optato per Ballando con le Stelle. Ed è qua che scatta il primo problema. Nel cast di Ballando con le Stelle, infatti, Arisa si ritroverà fianco a fianco con Federico Fashion Style e Morgan, entrambi gestiti dal manager Andrea Di Carlo. Ex fidanzato proprio di Arisa. Di Carlo, che non ha mai ... Leggi su biccy (Di venerdì 8 ottobre 2021)sarà una delle prossime concorrenti dicon le, ma prima di firmare ilc’avrebbe pensato un bel po’. Sul vassoio, infatti, quest’anno le sarebbe stato offerto una partecipazione come concorrente a Pechino Express su Sky Uno, il ritorno come professoressa di canto ad Amici di Maria De Filippi ed infine anche lo show di Milly Carlucci. Fra offerte, trattative e incontri, la cantante alla fine ha optato percon le. Ed è qua che scatta il primo problema. Nel cast dicon le, infatti,si ritroverà fianco a fianco con Federico Fashion Style e Morgan, entrambi gestiti dal manager Andrea Di Carlo. Ex fidanzato proprio di. Di Carlo, che non ha mai ...

StraNotizie : Arisa a Ballando con le Stelle: tutte le bizzarre clausole del contratto - DanielaCraighe2 : @mariadefillipp1 Io vivo per loro. Non so come fare a guardare Ballando con le stelle dalla prossima settimana. A B… - infoitcultura : Arisa e l’ex compagno ai ferri corti. Lui: “Non vuole incontrarmi a Ballando” - infoitcultura : Andrea di Carlo ex fidanzato di Arisa/ 'Non vuole incontrarmi, lo ha chiarito agli autori di Ballando' - infoitcultura : Ballando con le Stelle, la “rivoluzione” voluta da Arisa: ecco cosa è successo dietro le quinte -