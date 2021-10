Amici 21 | Carola Puddu e Luigi Strangis si confrontano e rivelano cosa provano l’uno per l’altro

Leggi su isaechia

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Sembrava essere nato un nuovo amore ad21. La ballerinaed il cantautoresi erano tenuti d’occhio sin dal loro ingresso nel programma di Canale 5, ma poi qualera cambiato. La danza, come confessato da, doveva essere al primo posto nel suo percorso e per questo la giovane sarda era entrata in crisi. Ne ha quindi voluto parlare direttamente con, che per primo l’aveva stuzzicata su questa situazione che si era venuta a creare tra loro. Sei una persona molto positiva, mi trasmetti molta serenità, calma e come canti… Sei una persona genuina davvero, per me sei intrigante, ma per me non significa essere attraente… Prima devo conoscere questa persona e devo sapere tutto, poi puoi essere attraente… Terza ...