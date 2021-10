Viabilità Roma Regione Lazio del 06-10-2021 ore 12:30 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Viabilità DEL 6 OTTOBRE 2021 ORE 12.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. IN REDAZIONE GINA PANDOLFO MIGLIORATA LA CIRCOLazioNE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, SULLA Roma-FIUMICINO, AL MOMENTO SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE PERMANGONO DEI RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI ARDEATINA E APPIA DIAMO UNO SGUARDO ALLE CONSOLARI INCIDENTE RISOLTO SU VIA TIBURTINA PERMANGONO DEI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI TIVOLI E TIVOLI TERME, NEI DUE SENSI DI MARCIA RALLENTAMENTI INTERESSANO ANCORA LA CASSIA NEL TRATTO DI STRADA COMPRESO TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI, NELLE DUE DIREZIONI RICORDIAMO POI LA CHIUSURA TEMPORANEA DELLA VIA PONTINA, ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA LA MIGLIARA 54 E LA MIGLIARA 56, IN SEGUITO DEL CEDIMENTO DEL ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 6 ottobre 2021)DEL 6 OTTOBREORE 12.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. IN REDAZIONE GINA PANDOLFO MIGLIORATA LA CIRCONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, SULLA-FIUMICINO, AL MOMENTO SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE PERMANGONO DEI RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI ARDEATINA E APPIA DIAMO UNO SGUARDO ALLE CONSOLARI INCIDENTE RISOLTO SU VIA TIBURTINA PERMANGONO DEI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI TIVOLI E TIVOLI TERME, NEI DUE SENSI DI MARCIA RALLENTAMENTI INTERESSANO ANCORA LA CASSIA NEL TRATTO DI STRADA COMPRESO TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI, NELLE DUE DIREZIONI RICORDIAMO POI LA CHIUSURA TEMPORANEA DELLA VIA PONTINA, ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA LA MIGLIARA 54 E LA MIGLIARA 56, IN SEGUITO DEL CEDIMENTO DEL ...

Advertising

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 06-10-2021 ore 12:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 06-10-2021 ore 11:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #06-10-2021… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 06-10-2021 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romamobilita : #viabilità #Roma, rallentamenti sul #Gra tra Cassia e Salaria - romamobilita : #viabilità #Roma, rallentamenti in Via delle Capannelle tra Piazza Scilla e Via Tuscolana -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Terracina, cede l'asfalto: Pontina chiusa. Tre anni fa la voragine che uccise un uomo Il maltempo delle ultime ore mette a dura prova la viabilità in provincia di Latina . Sulla 148 Pontina, nei pressi di Terracina , l'asfalto ha ceduto rendendo necessaria la chiusura di un tratto all'altezza del chilometro 96,200. Brutta giornata per ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 06 - 10 - 2021 ore 09:45 VIABILITÀ DEL 6 OTTOBRE 2021 ORE 09.35 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN ...IN INTERNA CODE MA PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA E APPIA CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 06-10-2021 ore 09:45 - RomaDailyNews RomaDailyNews Il maltempo delle ultime ore mette a dura prova lain provincia di Latina . Sulla 148 Pontina, nei pressi di Terracina , l'asfalto ha ceduto rendendo necessaria la chiusura di un tratto all'altezza del chilometro 96,200. Brutta giornata per ...DEL 6 OTTOBRE 2021 ORE 09.35 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN ...IN INTERNA CODE MA PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA E APPIA CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONESUD ...