Super Bowl 2022, Eminem e Snoop Dogg tra i 5 protagonisti dello show (Di mercoledì 6 ottobre 2021) I più grandi nomi della scena Hip Hop mondiale saranno protagonisti, il 13 febbraio, dello show programmato per l'Half Time del Super Bowl È stato finalmente annunciato il programma e i partecipanti dello show che si svolgerà il prossimo 13 febbraio: al Pepsi Super Bowl Halftime show di Los Angeles si esibiranno i più grandi nomi della musica hip hop internazionale. Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige e Kendrick Lamar – attualmente all'attivo con Interscope Records – saliranno sullo stesso palco per l'evento che festeggia anche i 30 anni dell'etichetta Interscope Records. Per quanto riguarda l'evento sportivo, va detto che l'ultima volta che Los Angeles ha ...

