Sony Xperia 5 III non arriverà in Italia, è ufficiale (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Era previsto per settembre, ma Sony Xperia 5 III non arriverà in Italia: la casa nipponica ha deciso di non renderlo disponibile da noi. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

